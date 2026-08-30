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        Konya'da kayalıktan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Konya'da kayalıktan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kuğulu Tabiat Parkı'ndan Ferzene Mağarası'na yürüyüş amacıyla çıkan Melek Güngör, mağaranın girişinde dengesini kaybederek düştü.

        Telefonu ile 112 ekiplerini arayan Güngör’e ilk olarak Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı.

        Daha sonra bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

        Arazinin sarp ve kayalık olması dolayısıyla bölgeye ambulans giremeyince, İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

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        Gerekli hazırlıkların ardından askeri helikopter, mağaranın bulunduğu bölgeye gelerek mahsur kalan kadını kurtardı.

        Konya'daki bir hastaneye sevk edilen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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