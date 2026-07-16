Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da kazada yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi defnedildi

        Konya'da kazada yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi defnedildi

        Konya'da taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Konya'da kazada yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi defnedildi

        Konya'da taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi, toprağa verildi.

        Dilek Öz (53) ile 13 yaşındaki kızı Ecrin Öz'ün cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkez Karatay ilçesindeki Yağbasan Mezarlığı'na getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazesi, defnedildi.


        Cenaze törenine ailenin akrabalarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan, anne Dilek Öz'ün, kızının eğitim gördüğü Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak çalıştığı öğrenildi.

        Okulda açılan kursta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan Ecrin'in 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

        Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde dün Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, kaldırımda yürüyen Dilek Öz ile kızı Ecrin Öz'e çarpmış, anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        TÜRGEV'den 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı yaşatan anma programı
        TÜRGEV'den 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı yaşatan anma programı
        Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 3 yaralı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i bebek 3 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri
        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri
        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler...
        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler...