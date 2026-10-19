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        Konya'da kuzenini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'da kuzenini tüfekle öldüren ve ona yardım eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Konya'da kuzenini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'da kuzenini tüfekle öldüren ve ona yardım eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan D. ve Sefer Ç. ile maktul Yılmaz I'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Gökhan D, kuzeni olan Yılmaz I'nın eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğini itiraf etti.

        Olayda Gökhan D'ye yardım ettiği iddia edilen sanık Sefer Ç. ise olayla bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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        Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 10 Aralık 2025'te, Gökhan D, kuzeni Yılmaz I'yı eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla silahla öldürmüş, Gökhan D. ile yardım ettiği iddia edilen Sefer Ç. tutuklanmıştı.

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