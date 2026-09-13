Konya'da orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, 20 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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