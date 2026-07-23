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        Konya'da "Parklarda Şenlik Var" etkinliği yapıldı

        Konya'da "Parklarda Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Konya'da "Parklarda Şenlik Var" etkinliği yapıldı

        Konya'da "Parklarda Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaz aylarının gelmesiyle parklarda yaşanan yoğunluğu eğlenceye dönüştürmek adına 34 gün boyunca her gün bir parkta çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

        Amaçlarının mahalle kültürünün artması, çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve bir hatıra kalması olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Konya'da bu nitelikte organizasyon yapacağımız cıvıl cıvıl 34 parklarımız var. Tüm vatandaşlarımızı parklarımızdaki etkinliklerimize davet ediyoruz, çocuklarıyla güzel zaman geçirmiş olacaklar. Yaz boyunca Konyalılarla olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu akşam 3'üncü parkımızdayız. İlan ettiğimiz tarihlerde parklarımıza gelerek çocuklarımızın iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacağız."

        Açıklamada, etkinliğin 19 Eylül'e kadar 34 parkta devam edeceği aktarıldı.

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