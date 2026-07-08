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        Konya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Konya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne seyir halinde bulunan Nejdet A. (55) idaresindeki 23 ABN 093 plakalı otomobil, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru araçtan koparak yola savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan Semahat A. (56) da otomobilden fırlayarak refüje düştü. Kazada sürücü Nejdet A. ile araçta bulunan Ayhan Emre A. (26) araç içerisinde sıkıştı.

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Akşehir İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Nejdet A. ile Ayhan Emre A'yı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Kazada yaralanan Nejdet A, Semahat A. ve Ayhan Emre A, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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