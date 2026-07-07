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        Konya'da toplu sünnet şöleni yapıldı

        Konya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid'in 530 yıl önce başlattığı hayır geleneği kapsamında ihtiyaç sahibi 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Konya'da toplu sünnet şöleni yapıldı

        Konya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid'in 530 yıl önce başlattığı hayır geleneği kapsamında ihtiyaç sahibi 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Sultan II. Beyazıt'ın 530 yıl önce Amasya'da bir vakıf kurduğu, Edirne, Bursa ve İstanbul'da camiler, medreseler, imarethaneler, darüşşifalar ve köprüler inşa ettirdiği belirtilerek, vakfın hayır şartlarından birinin de ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirmek olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ecdat yadigarı vakıfların hayır şartını 81 ilde yerine getirmek için sünnet organizasyonları düzenlediği ifade edildi.


        Çocukların uzman doktorlarca sünnetlerinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çocuklar ve aileleriyle birlikte Mevlana Müzesi ziyareti yapıldı. Hz. Mevlana'nın makamında gerçekleşen ziyaret renkli görüntülere de sahne oldu. Mevlana ziyaretinden sonra yerli ve milli TOGG'lar, klasik arabalar ve motosikletler eşliğinde sünnet çocuklarımız için konvoy oluşturularak sünnet düğününün yapılacağı Meram Öğretmenevi'ne aileler ve katılımcılarla birlikte hareket edildi. Davetli misafirlere, Meram Öğretmenevi'nde mevlit okutuldu ve tasavvuf musikisi eşliğinde meşhur yöresel Konya düğün pilavı ikramı yapıldı. Palyaço, oyun atölyesi ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenen sünnet çocuklarına, program sonunda gram altın ve bisiklet hediyeleri, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Protokolü ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından takdim edildi"

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