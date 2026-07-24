Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Belirlenen adres ve araçlara düzenlenen iki operasyonda, 98 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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