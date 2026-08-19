Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde durdurulan tırda yapılan aramada, 124 bin 376 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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