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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin otomobille kente uyuşturucu ham maddesi getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Konya - Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonda durdurulan zanlının otomobilinde yapılan aramada, 6 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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