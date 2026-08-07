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        Konya'da vakıf şartı kapsamında cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kapıcı Mustafa Dede Vakfı şartı doğrultusunda cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Konya'da vakıf şartı kapsamında cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kapıcı Mustafa Dede Vakfı şartı doğrultusunda cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi.


        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Aziziye Cami önünde düzenlenen ikramda, vakıf şartının yerine getirildiği için mutlu olduklarını söyledi.

        Yüzyıllardır devam eden bir vakfın hayır şartını bugün Konya'da da gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Benzer hayır şartlarını, sıklıkla yapmaya devam ediyoruz. Bunu sürekli hale getirdik. Bu hayır şartları şehrimizde, ülkemizde bu şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde yapılmaya devam edeceklerdir. Allah vakfın hayır şartını kabul eylesin."



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