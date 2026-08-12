Konya'da yaz Kur'an kurslarının kapanış töreni yapıldı

Konya'da İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen programda, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geleceğin en kıymetli hazinesinin çocuklar olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' buyurmaktadır. Nitekim, Hz. Mevlana'dan Sadrettin Konevi'ye, yakın tarihimizde Tahir Büyükkörükçü hocamızdan Ali Ulvi Kurucu'ya kadar bu kadim şehrin ilim ve irfan mirasını omuzlayan manevi öncülerimiz bizlere hayırlı bir yol açmış, hayırlı bir yol bırakmışlardır. Günümüzde bu mirası aynı hassasiyetle sürdüren din görevlilerimiz ve öğreticilerimiz de insanlığa faydalı nesiller yetiştirme gayretindeki en kıymetli emektarlarımızdır. Onların çalışmalarına değerli ailelerin de çalışmaları eklenince, yaz dönemi boyunca camilerimizi ve kurslarımızı dolduran çocuklarımız, temel dini bilgileri ve Efendimizin örnek hayatını öğrenerek örnek bir insan olma yolunda önemli bir adım atmışlardır."

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çocukların yaz Kur'an kursları sayesinde camileri daha yakından tanıdığını söyledi.

Kurslarda sosyal alanlarda da eğitimler verildiğini ifade eden Altay, "İl Müftülüğümüz tarafından Konya genelinde 582 kurs, 2 bin 316 cami olmak üzere toplam 2 bin 898 noktada yaz Kur'an kursları açıldı. 102 binden fazla öğrencimiz bu kurslara katıldı. Bu tablo Konya'mızın geleceği adına hepimiz için çok büyük bir umut oluşturdu. 102 bin evladımızın Kur'an'ın aydınlığıyla buluşması, ilmin ve merhametin filizlenmesine vesile oldu." diye konuştu.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise çocuklar için yaz okullarının önemine değindi.

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Program öğrencilere bisiklet ve akıllı saat hediye edilmesi ve çekiliş yapılmasıyla sona erdi.