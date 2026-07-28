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        Konya'da YKS'ye giren öğrenciler için tercih danışmalığı başladı

        Konya'da Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığıyla öğrencilere rehberlik etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Konya'da YKS'ye giren öğrenciler için tercih danışmalığı başladı

        Konya'da Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığıyla öğrencilere rehberlik etmeye başladı.


        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada,10 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı kapsamında, YKS'ye giren öğrenciler ve velilerinin, alanında uzman rehber öğretmenler ile eğitim koçlarından randevu alarak ücretsiz destek alabilecekleri belirtildi.

        Tercih sürecinde öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri doğrultusunda doğru üniversite ve bölüm tercihini yapabilmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, adayların tercih dönemini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

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