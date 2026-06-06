Konya'dan kısa kısa

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Emekliler Lokali'ndeki programda, Alacabel Tüneli, Kavak Termal Tesisleri ve ilçe genelinde yapılan kavşak düzenlemeleri ele alındı.



Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, yapılan her hizmetin, atılan her adımın, alınan her kararın toplumla sağlıklı biçimde buluşmasında basının emeği büyük olduğunu belirtti.



Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini aktaran Ustaoğlu, "Ortak akıl, istişareler ve el birliğiyle çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin fikir, görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir."ifadesini kullandı.



​​​​​​​- Beyşehir'de hacılar karşılandı



Beyşehir'de kutsal topraklardan yurda dönen hacılar, dualar eşliğinde karşılandı.



Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen karşılama programında duygusal anlar yaşandı.





İlçe Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşları tebrik etti.



- Beyşehir'de hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor



Beyşehir'de üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meyve ve sebze üretimi yapılan bahçeler ile seralarda hastalık ve zararlı kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, ekiplerin çalışmalar kapsamında üreticilerle bir araya geldiği ve karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi.

