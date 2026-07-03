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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5. Bisiklet Festivali başladı.


        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seydişehir Belediyesi, Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) iş birliğiyle Kuğulu Tabiat Parkı'nda düzenlenen festival, 165 bisikletseverin katılımıyla gerçekleşiyor.

        Seydişehir Belediye BaşkanI Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Festivalimize 25 farklı il ve ilçeden 165 bisikletsever katılıyor. 3 boyunca kamp gerçekleşecek. Bugün ilk başlangıcı yapıyoruz. Kuğulu Tabiat Parkı festival alanından hareketle başlayan ve 44 kilometrelik parkurla devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - Beyşehir'de kırmızı mercimek hasadı başladı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırmızı mercimekte hasat sezonu başladı.

        İlçe genelinde yaklaşıl 20 bin dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yapılıyor.

        Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personel, hasat çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

        - Halkapınar'da aşure ikramı yapıldı

        Halkapınar ilçesinde cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.

        Halkapınar Belediyesince Muharrem Ayı dolayısıyla Merkez Ağa Camii'nde cuma namazı sonrası cemaate aşure ikramı gerçekleşti.

        Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaptığı açıklamada, "Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün güzel bir örneği olan programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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