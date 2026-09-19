Konya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bazı ilçelerde gaziler ziyaret edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Çeşitli etkinliklerin ardından ilçe protokol üyeleri, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Konya'nın Akşehir, Kulu, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

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