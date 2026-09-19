Konya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Konya'nın Akşehir, Kulu, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
Giriş: 19.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir, Kulu, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
İlçelerdeki meydanlarda düzenlenen törenlerde, Atatürk Anıtları'na çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli etkinliklerin ardından ilçe protokol üyeleri, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.
Bazı ilçelerde gaziler ziyaret edildi ve ikramlarda bulunuldu.
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