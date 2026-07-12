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        Konya'nın "Kırmızılı Kadın"ı son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'da halk arasında "Kırmızılı Kadın" olarak tanınan Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Konya'nın "Kırmızılı Kadın"ı son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'da halk arasında "Kırmızılı Kadın" olarak tanınan Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Bir süredir tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Özcan için Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

        Yakınlarının ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Özcan'ın cenazesi, Kağnıcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da katıldı.

        - Kentin simge isimlerinden biri oldu

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde dünyaya gelen Sultan Özcan, 15 yaşında aşık olduğu öğretmeniyle evlendi.

        Eşinin görevi nedeniyle bir süre Hakkari ve Giresun'da yaşayan Özcan'ın 25 yıllık evliliği, ilerleyen yıllarda yaşanan sıkıntılar ve çocuk sahibi olamaması nedeniyle sona erdi.

        Özcan'ın kırmızıya olan tutkusu ise eşinin kırmızı kıyafetleri ona yakıştırmasıyla başladı. Boşanmasının ardından kırmızıyı kimliği haline getiren Özcan, yıllarca kırmızı elbisesi, kırmızı ayakkabıları, kırmızı çantası ve kırmızı makyajıyla Konya sokaklarında dolaştı.

        Kent merkezinde hemen her gün görülen ve vatandaşların "Kırmızılı Kadın" ya da "Sultan Abla" diye seslendiği Özcan, güler yüzü ve kendine özgü yaşam tarzıyla Konya'nın en tanınan simalarından oldu.

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