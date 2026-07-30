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        Konyaspor, Chidozie Awaziem'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Nijeryalı milli futbolcu Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Konyaspor, Chidozie Awaziem'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Nijeryalı milli futbolcu Chidozie Awaziem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Porto'da futbol hayatına başlayan ve sırasıyla Nantes, Rizespor, Leganes, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado ve Nantes takımlarında forma giyen tecrübeli stoper Awaziem ile anlaşma sağlandı.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

        Awaziem, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeşil-beyazlı takımda 15 numaralı formayı giyecek.

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