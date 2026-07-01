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        Konyaspor, deneyimli sol bek Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Konyaspor, deneyimli sol bek Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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