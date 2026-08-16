Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE egzersizleriyle başladı.

        Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada topla oyun ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

        Konyaspor, hazırlıklarına 18 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı
        Karapınar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
        Karapınar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
        Sevdiği kızla evlenebilmek için hayalindeki işe başlayıp dükkan açtı
        Sevdiği kızla evlenebilmek için hayalindeki işe başlayıp dükkan açtı
        Buğday pazarında güvercinler de nasibini alıyor Güvercinlerin tırlarda yükl...
        Buğday pazarında güvercinler de nasibini alıyor Güvercinlerin tırlarda yükl...
        Bir babanın ömürlük nöbeti Oğlu büyüdü, baba vazgeçmedi: 26 yıldır kendi el...
        Bir babanın ömürlük nöbeti Oğlu büyüdü, baba vazgeçmedi: 26 yıldır kendi el...
        "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının 5. cildi Konya'da tanıtıldı
        "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının 5. cildi Konya'da tanıtıldı