Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada topla oyun ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

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