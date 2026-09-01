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        Konyaspor, Mostafa Mohamed'i transfer etti

        Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Konyaspor, Mostafa Mohamed'i transfer etti

        Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamaysına göre, Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.

        Mısır'ın El Dakhlia kulübünde profesyonel futbol hayatına başlayan Mostafa Mohamed, Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes takımlarında oynadı.

        Mohamed, yeşil beyazlılarda 42 numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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