Konyaspor, savunma oyuncusu Da Mata'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, savunma oyuncusu Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Flamengo'dan transfer edilen 20 yaşındaki Brezilyalı stoperle 3 yıllık anlaşmaya varıldı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştiren imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu. Da Mata, yeşil beyazlılarda 41 numaralı formayı giyecek.

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