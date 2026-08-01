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        Köpek saldırısında ağır yaralanan üç yaşındaki çocuğun babası yaşadıklarını anlattı

        ALEYNA KARTAL - Karaman'da sahipli köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğun babası Samet Karlı, tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Köpek saldırısında ağır yaralanan üç yaşındaki çocuğun babası yaşadıklarını anlattı

        ALEYNA KARTAL - Karaman'da sahipli köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğun babası Samet Karlı, tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren oğlunun iyileşmesini bekleyen Karlı, AA muhabirine, olay günü oğlunu teyzesinin evine bıraktığını ve kızını hastaneye götürdüğünü söyledi.

        Bir süre sonra çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını öğrendiğini anlatan Karlı, oğlunu, eşinin, baldızının ve kayınvalidesinin köpekten kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

        Karlı, köpeğin saldırgan bir cins olduğunu belirterek, "Gelişigüzel bir iple bağlanıp bırakılmış. Oğlum yoğun bakımda. Karaciğerinde parçalanmalar, kaburgalarında kırıklar var. Doktorlar bugün sıvı takviyesine başlanabileceğini söyledi. Sürekli kan takviyesi yapılıyordu. Durumu iyiye gitmeye başladı. İnşallah daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        - "Benim çocuğumun yerinde başkası da olabilirdi"

        Bu tür saldırının kimsenin başına gelmemesi için insanların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Karlı, şöyle konuştu:

        "Araç kullanmak için nasıl ehliyet ve psikolojik test gerekiyorsa bu cins hayvanları beslemek için de ehliyet gerekli. Bu hayvanların sorumluluğunu alamayacaklarsa bakmasınlar. Benim üç yaşındaki çocuğum canıyla uğraşıyor. Biz kendi evimizin bahçesinde mağdur olduk, dışarıda değil. Hayvanı bu şekilde başıboş bırakmışlar. Çocukla annesi ilgilenmemiş gibi kırıcı, üzücü yorumlar yapıyorlar. Lütfen insanlarımız biraz daha yorum yaparken dikkatli olsunlar. Benim çocuğumun yerinde başkası da olabilirdi."

        Karlı, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını sözlerine ekledi.

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gündüz de çocuğun bilincinin açık olduğuna işaret ederek, "Hastanın karaciğer ve akciğerinde yaralanmalar mevcut. Karaciğerinde enzimleri çok yüksekti. Her şey istediğimiz gibi ilerlerse önümüzdeki günlerde taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

        Başakşehir Mahallesi'nde 29 Temmuz'da annesiyle misafirliğe gittiği evin bahçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. (3) ağır yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan köpeğin sahibi Y.Z, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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