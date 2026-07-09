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        Mevlana Müzesi yılın ilk yarısında 1 milyon 442 bin 502 ziyaretçiyi ağırladı

        MELİKE KESKİN - Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, yılın ilk yarısında 1 milyon 442 bin 502 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Mevlana Müzesi yılın ilk yarısında 1 milyon 442 bin 502 ziyaretçiyi ağırladı

        MELİKE KESKİN - Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, yılın ilk yarısında 1 milyon 442 bin 502 ziyaretçiyi ağırladı.

        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Mevlana Müzesi'ni, dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda turist ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, AA muhabirine, Mevlana Müzesi'nin, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını söyledi.

        Fidan, Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısının dünyanın dört bir yanından turistleri Konya'ya çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın son açıklanan verilerine göre, Türkiye'de bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları tarihi rekor seviyelerine ulaşmıştır. Bakanlığa bağlı en çok ziyaret edilen müzelerden Mevlana Müzesi, asırlardır değişmeyen manevi atmosferiyle yerli ve yabancıların uğrak noktası, tarih ve inanç rotalarının merkezinde bulunur. 2026 yılının 6 ayında Mevlana Müzesi, 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmıştır."

        - "En çok ziyaret edilen müzeler arasındaki yerini koruyor"

        Yılın ikinci yarısında ziyaretçi sayısının katlanarak artmasını beklediklerini anlatan Fidan, "Konya'da düzenlenecek etkinliklerle yıl sonuna kadar Mevlana Müzesi'nde 3,5-4 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Geçen yılın ilk yarısında Müze'yi yaklaşık 1 milyon 300 bin turistin ziyaret ettiğini dile getiren Fidan, "Bu verilerle Mevlana Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında en çok ziyaret edilen müzeler arasındaki yerini koruyor." ifadelerini kullandı.

        Fidan, Mevlana Müzesi'ndeki manevi atmosferi yerinde deneyimlemek isteyen tüm yerli ve yabancı turistleri Konya'ya beklediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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