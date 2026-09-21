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        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya Büyükşehir Belediye'sini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Konya Büyükşehir Belediye’sini ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Heybet’i, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu karşıladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Uzbaş, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bakan Yardımcısı Heybet’e teşekkür etti.

        Heybet de gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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