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        Nasreddin Hoca bu yıl yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı tarafından canlandırılacak

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 67'ncisi düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, temsili Nasreddin Hoca'yı yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı canlandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Nasreddin Hoca bu yıl yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı tarafından canlandırılacak

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 67'ncisi düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, temsili Nasreddin Hoca'yı yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı canlandıracak.

        Akşehir Belediyesi tarafından 5-10 Temmuz'da yapılacak şenlikler kapsamında ziyaretçiler, kültür, sanat ve mizah etkinlikleriyle buluşacak.

        Şenlik kapsamında tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

        İlçedeki Açık Hava Tiyatrosu'nda ise Leonida, Melek Mosso, Poizi, Musa Eroğlu ve Haluk Levent konser verecek.

        Temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıracak Saçıntı, açılışta vatandaşları şenliğe davet edecek, ardından göle maya çalacak.

        Dünya mizah kahramanlarının da temsil edileceği etkinliklerde, Nasreddin Hoca'nın ev sahipliğinde farklı kültürlerin mizah karakterleri Akşehir'de buluşacak.

        Şenliğe Kazakistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya ve Sırbistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden halk dansları ekipleri katılacak.

        Akşehir Kültür Merkezi, Tarihi Kilise ve Yukarı Hamam'da resim, fotoğraf ve illüstrasyon sergilerinin yanı sıra, çocuklar için Cumhuriyet Meydanı'nda oyun alanları, yarışmalar ve animasyon gösterileri düzenlenecek.

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