Seydişehir Hasta Refakatçi Konukevi hizmete başlıyor

Seydişehir Hasta Refakatçi Konukevi, ilçe dışından gelen ve hastanede tedavi gören vatandaşların yakınlarına barınma imkanı sunacak.





Seydişehir Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi karşısındaki belediyeye ait dört adet 1+1 daire, ilçe dışından gelen hasta yakınlarının kullanımı için düzenlendi.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeyle, tedavi sürecinde hasta yakınlarına konforlu bir konaklama imkanı sunulması hedefleniyor.



Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yatan hastaların yakınlarına destek olmak istediklerini belirtti.



Seydişehir Devlet Hastanesi yönetimiyle işbirliği içinde hareket ettiklerini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Uzaktan gelen ve hastanede yatan hastalarımızın yakınlarının barınma sorununu gidermek istedik. Hastane yönetimince verilecek hasta yatış evrakıyla refakatçiler, ev konforunda hazırladığımız konukevimizde gönül rahatlığıyla kalabilecek. Konukevimizin tefrişatına katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

