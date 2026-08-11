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        Seydişehir'e modern karavan ve çadır kamp alanı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nda hayata geçirilecek Karavan ve Çadır Kamp Alanı Projesi ile bölgeyi doğa ve kamp turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Seydişehir'e modern karavan ve çadır kamp alanı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kuğulu Tabiat Parkı'nda hayata geçirilecek Karavan ve Çadır Kamp Alanı Projesi ile bölgeyi doğa ve kamp turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ustaoğlu, doğayla iç içe bir yaşam ve dinlenme alanı oluşturacak proje kapsamında karavan ve çadır kamp alanlarının yanı sıra piknik alanları da modern bir anlayışla yeniden düzenleneceğini, son yıllarda Türkiye genelinde büyük ilgi gören kamp ve karavan turizmine yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir kamp alanının hizmete sunulacağını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

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        "Günümüzde değişen turizm tercihleriyle kamp ve karavan turizmine olan ilgi her geçen gün artıyor. Günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımız, doğayla baş başa, huzurlu vakit geçirebilecek alanları tercih ediyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Kuğulu Tabiat Parkımız da bu ihtiyaca en uygun noktalardan biri. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimize yeni yaşam ve turizm alanları kazandırıyoruz. Modern ve kullanışlı karavan parkı ile çadır kamp alanlarımız sayesinde Seydişehir'i kamp turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çevre düzenlemeleri, güçlü altyapısı ve sosyal donatılarıyla vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan örnek bir tesisi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

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