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        Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yıl Dönümü

        Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa katliamının 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yıl Dönümü

        Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa katliamının 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Günay, mesajında, 11 Temmuz 1995'te yaşanan insanlık suçunun hafızalardan silinmemesi gerektiğini belirterek, Srebrenitsa’nın tüm insanlığın ortak acısı olduğunu belirtti.

        Srebrenitsa'da 8 binden fazla masum Boşnak'ın dünyanın gözü önünde sistematik şekilde katledildiğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

        "Srebrenitsa'da yaşanan soykırımının inkar edilmesine veya unutturulmasına yönelik her türlü girişimin insanlık vicdanını yaralar. Geçmişten ders almak, geleceği barış ve kardeşlik üzerine inşa etmenin en önemli şartıdır. Sırbistan ve Bosna-Hersek'teki tüm siyasi aktörlerin geçmişin acılarından ders çıkararak çatışma ve ayrışma yerine diyalog, uzlaşı ve karşılıklı saygıyı esas alması gerekir. Balkanlar'ın kalıcı barışa ulaşmasının yolu, nefret söyleminden ve gerilimi artıran tutumlardan değil, hukuka, adalete ve insan haklarına bağlılıktan geçmektedir. Özellikle Sırp toplumunun ve siyasi temsilcilerinin Srebrenitsa gerçeğiyle yüzleşmesi, yaşanan acıları inkar etmek yerine kabul ederek ortak bir gelecek inşa etmesi büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillerin aynı acıları yaşamaması için çatışmayı değil diyaloğu, ayrışmayı değil kardeşliği ve iş birliğini önceleyen bir anlayış hakim olmalıdır."

        -"Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız"

        Günay, AKSED olarak Aliya İzzetbegoviç'in adalet, özgürlük ve insanlık onurunu esas alan fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Türkiye ile Bosna-Hersek'in asırlara dayanan ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarına sahip olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti:


        "Bosna'nın acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Tarihin, inancın ve ortak değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluk gereği Bosna-Hersek halkının her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki kardeşlik, yalnızca diplomatik ilişkilerle değil, ortak tarihimiz ve gönül bağımızla güçlenen sarsılmaz bir birlikteliktir. 31 yıl önce Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim insanlığa bir daha Srebrenitsa, Gazze ve benzeri acılar yaşatmasın. Barışın, adaletin ve insanlık onurunun hakim olduğu bir dünyanın inşası için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."

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