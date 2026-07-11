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        Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, kadın ve erkek takımlarından toplam 230 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Mücahid Soyak, AA muhabirine, şampiyonada 65'i erkek 12'si kadın olmak üzere 77 takımın mücadele ettiğini söyledi.

        Sağlıklı ve centilmen bir şekilde, sporun her yaşta yapılabileceğini göstermek için burada olduklarını ifade eden Soyak, "Şampiyonayı organize eden federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Sporculara ve hakemlere, sakatlık olmadan güzel bir şampiyona geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Soyak, organizasyonun yarın şampiyon olanlara madalya ve kupalarının verilmesiyle sona ereceğini dile getirdi.

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