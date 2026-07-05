Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesinde festival heyecanı başladı

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nin açılışı yapıldı.



Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğine sahip Karaaslan Mahallesi'nde bulunan Karatay Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen festival, mor lavantaların eşsiz manzarası eşliğinde binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, birbirinden renkli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.



Festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kılca, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yeşil, daha yaşanabilir bir Konya ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakma hedefiyle yola çıktık. Beton bir şehir yerine yeşil içinde bir Konya, yeşil içinde bir Karatay hedefliyoruz. Bugün burada oluşan tablo, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Rabb'ime bizlere bu güzellikleri yaşattığı için hamdediyorum." ifadelerini kullandı.



Lavanta Bahçesi'nin bulunduğu alanın geçmişte moloz döküm alanı olarak kullanıldığını hatırlatan Kılca, çevreyi korumak ve bölgeyi yeniden şehre kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 340 dönümlük alanı Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ifade etti.



Karatay Lavanta Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Başkan Kılca, "Lavanta Bahçemizin hemen yanında yaklaşık 190 çeşit gülün yer aldığı Mevlana Gül Parkı'mızı oluşturduk. Bu alan da Konya'mız ve Karatay'ımız için önemli bir değer oldu." diye konuştu.



Festival alanında Türkiye'nin farklı şehirlerinden üreticilerin yer aldığını belirten Başkan Kılca, ziyaretçilerin lavanta ve gül ürünlerinin yanı sıra Konya'nın yerel lezzetlerini de yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Belediyenin kendi üretimi olan lavanta ve gül fidelerinin de vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade eden Kılca, bu fidelerin evlerde ve bahçelerde toprakla buluşarak yeşil dokunun daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.



Konya'nın gelişimi için milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonu doğrultusunda Konya ve Karatay için üretmeye ve hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.



AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Günleri'nin çevre bilincini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.



Her yıl büyüyerek devam eden Karatay Lavanta Günleri'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Latif Selvi, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.



İklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca konuşmanın yeterli olmadığını, uygulamaya geçirilen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Selvi, Karatay Belediyesi'nin çevreyi güzelleştirmeye ve yeşil alanları artırmaya yönelik projeleriyle bu anlayışın başarılı örneklerinden birini ortaya koyduğunu söyledi.



Karatay Lavanta Günleri'nin açılışına Konya'nın yanı sıra çevre illerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında fotoğraf çektiren vatandaşlar, festival alanında düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.



Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında oluşturulan etkinlik alanı gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. El emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı.



Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda ise ziyaretçiler, lavantalı dondurma ve gazoz başta olmak üzere lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi birçok doğal ürünü yakından inceleme ve tatma imkanı buldu. Lavantadan üretilen ürünler festival ziyaretçilerinden tam not aldı.



Konya Klasik Otomobilciler Derneği de Karatay Lavanta Günleri'ne klasik otomobilleriyle katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında sergilenen onlarca klasik araç, festival alanına nostaljik bir atmosfer kattı. Ziyaretçiler araçları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yarın sona erecek festivalin açılış programına MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya İl Müftüsü Ali Öge ve çok sayıda vatandaş katıldı.

