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        12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açıyor

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Malatya Kitap Fuarı, 23 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açılış törenine kalımlarıyla start alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açıyor

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Malatya Kitap Fuarı, 23 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açılış törenine kalımlarıyla start alacak.

        "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla Mişmiş Park Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon; yüzlerce yayınevi, yazar ve kültürel etkinlikle Malatya’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunacak.

        Yaklaşık 9 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenecek fuar, her gün 09.0020.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 300’e yakın yayınevi ve 300’ün üzerinde yazarın katılım sağlayacağı organizasyon, her yaştan kitapseveri kitapların dünyasında buluşturacak.

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        İmza etkinliği, konferans ve söyleşiler

        Zengin etkinlik programıyla dikkat çekecek fuar kapsamında 350 imza etkinliğinin yanı sıra 75 konferans, söyleşi ve panel, 35 yazar ve STK buluşması, 120 okulyazar buluşması düzenlenecek. Edebiyat dünyasının önemli isimlerini Malatyalı okurlarla buluşturacak organizasyonun, kentte okuma kültürünün yaygınlaşmasına ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Fuar etkinlikleri kapsamında yazarlar, eğitim kurumlarında da öğrencilerle bir araya gelecek. Malatya merkez ve ilçelerdeki 120 okulda gerçekleştirilecek yazar buluşmalarıyla öğrencilerin yazarlarla tanışmaları, kitaplara olan ilgilerinin artırılması ve okuma alışkanlıklarının desteklenmesi sağlanıyor.

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        Fuarın Onur Konuğu Beşir Ayvazoğlu

        Bu yılki fuarın onur konuğu, Türk edebiyatı ve kültür tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan usta yazar Beşir Ayvazoğlu olacak. Yahya Kemal’den Tevfik Fikret’e, Ahmet Haşim’den Tarık Buğra’ya uzanan edebiyat dünyasının önemli isimleri üzerine çalışmalarıyla öne çıkan Ayvazoğlu, fuar kapsamında okurlarla buluşacak.

        100 bin öğrenci fuara katılacak

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere kitap sevgisi kazandırmak, okuma alışkanlıklarını desteklemek ve öğrencilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak amacıyla fuar süresince kapsamlı çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda 100 bin öğrencinin belediyenin imkânlarıyla fuar alanına ulaştırılması planlanırken, 20 bin öğrenciye kitap alışveriş çeki dağıtılacak. Böylece öğrencilerin fuarı ziyaret etmelerinin yanı sıra kendi kitaplarını seçerek kitaplıklarını zenginleştirmelerine de imkân sağlanacak.

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        Ulaşım ücretsiz olacak

        Fuar ziyaretçilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezinden Mişmiş Park Fuar Alanı’na ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.

        23 Ekim Cuma Günü Saat 09.00’da merkez Çilesiz otobüs durağı karşısında (Eski Belediye Alanı) saat başı fuar alanına ücretsiz araç kaldırılacak. Ayrıca Fuar süresince her gün saat 10.00’da Çilesiz otobüs durağı karşısından (Eski Belediye Alanı) ve Hazar Kız Öğrenci Yurdu önünden ise fuar alanına ring seferi düzenlenecektir.

        Kitapla güçlenen Malatya

        Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek 12. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, kitapları, yazarları ve okurları aynı çatı altında buluşturacak. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden edebiyat tutkunlarına kadar geniş bir kesime hitap edecek organizasyonla Malatya’nın kültürel birikiminin güçlendirilmesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerin kitaplarla daha güçlü bir bağ kurması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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