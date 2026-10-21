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        Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Malatya'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ kavşağında meydana geldi. R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile M.K.'nin kullandığı 44 AG 165 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2 sürücü ile beraberlerindeki Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö., ilk müdahaleleri sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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