Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, 07.30 sıralarında MalatyaKayseri kara yolu Akçadağ ilçesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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