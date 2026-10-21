Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı

        Malatya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı

        MalatyaKayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Malatya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı

        MalatyaKayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaza, sabah saatlerinde MalatyaKayseri karayolu İkizceCafana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        YİKOB yolsuzluk soruşturmasında firari şüpheli Kayseri'de yakalandı
        YİKOB yolsuzluk soruşturmasında firari şüpheli Kayseri'de yakalandı
        Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nin 20. Genel Kurul Toplantısı başladı
        Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi'nin 20. Genel Kurul Toplantısı başladı
        Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme çağrısı
        Malatya İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme çağrısı
        Tokat Valisi Köklü ile Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Darende'yi ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü ile Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Darende'yi ziyaret etti
        GÜNCELLEME - Malatya'da imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yar...
        GÜNCELLEME - Malatya'da imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yar...