Malatya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaza, sabah saatlerinde MalatyaKayseri karayolu İkizceCafana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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