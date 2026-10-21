YİKOB yolsuzluk soruşturmasında firari şüpheli Kayseri'de yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, dönemin YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı A.B.'nin ağabeyi E.B., Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesindeki deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli E.B., Kayseri'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.