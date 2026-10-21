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        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil, Akçadağ Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki Ü.D, H.Ö, S.Ö. ve H.Ö, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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