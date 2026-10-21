Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde MalatyaElazığ kara yolunda, Büyükşehir Belediyesi arkasındaki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 44 AG 017 plakalı trambüs, aynı yönde ilerleyen 02 KU 208 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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