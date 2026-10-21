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        Tokat Valisi Köklü ile Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Darende'yi ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Tokat Valisi Köklü ile Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Darende'yi ziyaret etti

        Tokat Valisi Abdullah Köklü ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Yazıcıoğlu, Somuncu Baba Külliyesi'nin mimarisi ile sanat ve estetik anlayışını beğendiğini belirtti.

        Külliyenin tarihi ve kültürel bir mekan olmasının önemli olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, yapılan imar ve ihşa çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

        Başkan Yazıcıoğlu, külliyede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyarette, Tokat Müftüsü Esat Yapıcı da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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