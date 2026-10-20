Battalgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısını altıncı birleşimle tamamladı. 2027 yılı bütçesi ve ücret tarifelerinin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin yeni yıl bütçesi 5 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi.

Battalgazi Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısının altıncı ve son birleşimi, Meclis Başkanvekili Abdulvahap Şerefhanlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2027 yılı bütçesi ile yeni yılda uygulanacak ücret tarifeleri ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2027 yılı bütçesi 5 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi. Son birleşimin ardından meclisin ekim ayı çalışmaları tamamlandı.

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Bütçe görüşmelerinde söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Nuh Poyraz, "Bütçemizi, ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını, gelişimini ve sosyal belediyecilik hizmetlerini gözeterek hazırladık. Temel hedefimiz, kamu kaynaklarını verimli ve tasarruflu kullanarak hemşehrilerimizin refahına katkı sunmak. Bu doğrultuda yatırımlar, taşınmaz yönetimi ve sosyal hizmetler arasında dengeli bir kaynak dağılımı yaptık. Ödenekleri belirlerken fiyat artışlarını ve yeni projelerimizin gerektirdiği harcamaları dikkate aldık. Maddi durumu yetersiz vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için cenaze ve nikâh hizmetlerine ilişkin ücret muafiyetlerine de tarifemizde yer verdik. Bütçemizin her bir kuruşunun Battalgazi halkına hizmet olarak dönmesini amaçlıyoruz" dedi.

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Meclis Başkanvekili Abdulvahap Şerefhanlı ise 2027 yılı bütçesinin Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olmasını diledi. Battalgazi Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı, 3 Kasım Salı günü saat 14.00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.