Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de Muhtarlar Günü buluşması

        Darende'de Muhtarlar Günü buluşması

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Muhtarlar Günü dolayısıyla Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Darende'de Muhtarlar Günü buluşması

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Muhtarlar Günü dolayısıyla Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti, vatandaşların taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve yerel hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği sorumluluğa dikkat çekildi.

        Muhtarların kamu yönetiminin sahadaki en önemli temsilcileri arasında yer aldığını belirten Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşlara hizmet yolunda özveriyle görev yapan tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

        REKLAM

        Bozkurt, muhtarların emekleri, gayretleri ve ilçeye sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Kitaplarını yazdığı trambüste okurlarıyla buluştu
        Kitaplarını yazdığı trambüste okurlarıyla buluştu
        Genç buluşçular Rektör Akpolat ile buluştu
        Genç buluşçular Rektör Akpolat ile buluştu
        Malatyalı şehit polis Battal Günay kabri başında dualarla anıldı
        Malatyalı şehit polis Battal Günay kabri başında dualarla anıldı
        Malatya'da cinayet davası 2 Kasım'a ertelendi
        Malatya'da cinayet davası 2 Kasım'a ertelendi
        Malatya'da bıçakla cinayet davasının görülmesine devam edildi
        Malatya'da bıçakla cinayet davasının görülmesine devam edildi
        Malatya'da yasak ilişki baskını: 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da yasak ilişki baskını: 1'i ağır 3 yaralı