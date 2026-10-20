Darende'de Muhtarlar Günü buluşması
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Muhtarlar Günü dolayısıyla Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Muhtarlar Günü dolayısıyla Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti, vatandaşların taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve yerel hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği sorumluluğa dikkat çekildi.
Muhtarların kamu yönetiminin sahadaki en önemli temsilcileri arasında yer aldığını belirten Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşlara hizmet yolunda özveriyle görev yapan tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.
Bozkurt, muhtarların emekleri, gayretleri ve ilçeye sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.
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