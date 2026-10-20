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        Malatya'da bıçakla cinayet davasının görülmesine devam edildi

        Malatya'da Hüseyin Kayış'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Malatya'da bıçakla cinayet davasının görülmesine devam edildi

        Malatya'da Hüseyin Kayış'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilan Karataştan, tutuksuz sanık O.G. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, Dilan Karataştan'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Müşteki avukatı da Karataştan'ın tutukluluk halinin devamını isteyerek mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

        Sanık Karataştan tahliye edilmesini isterken, O.G. ise beraatini talep etti.

        Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesi konusunda takdiri mahkeme heyetine bıraktı.

        Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve bir sonraki duruşmada dosyadaki görüntülerin izlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

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        - Olay

        Dilan Karataştan, 18 Haziran 2025'te Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi'nde Hüseyin Kayış'ı bacağından bıçakla yaralamış, Kayış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili Karataştan hakkında "kasten öldürme", O.G. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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