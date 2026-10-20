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        Aile ortamında başlayan canlandırmalar çocukları tiyatro sahnesine taşıdı

        OKAN COŞKUN - Malatya'da ailelerin bir araya geldiği ortamlarda başlayan küçük canlandırmalar, çocukların tiyatro sahnesine uzanan yolculuğunun ilk adımı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Aile ortamında başlayan canlandırmalar çocukları tiyatro sahnesine taşıdı

        OKAN COŞKUN - Malatya'da ailelerin bir araya geldiği ortamlarda başlayan küçük canlandırmalar, çocukların tiyatro sahnesine uzanan yolculuğunun ilk adımı oldu.

        Sosyal hayatta bir araya gelen ailelerin çocukları zamanla kaynaşırken veliler de onlara peygamberlerin hayatını anlatmaya başladı.

        Öğrendiklerini küçük canlandırmalarla anlatan çocukların ilgisi, ailelerin desteğiyle tiyatro çalışmalarına dönüştü.

        İlk olarak Hazreti İbrahim'in hayatını konu alan oyunla ailelerinin karşısına çıkan çocuklar, aldıkları olumlu tepkilerin ardından okullarında da gösteriler düzenlemeye başladı. Aralarında kardeşlerin de bulunduğu 14 öğrencinin yer aldığı gruba veliler destek veriyor.

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        Son bir yılda 6 kez sahne alan çocuklar, gösterileriyle yaklaşık 1000 kişiye ulaştı. Çocuklar, tiyatro sayesinde kendilerini geliştirirken arkadaşlarını da gruba katılmaya teşvik ediyor.

        - Kostümleri veliler hazırlıyor

        Velilerden Seval Sarıoğlu, AA muhabirine, ailelerin tiyatro çalışmalarını beğendiğini ve bu faaliyeti daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

        Toplumu ilgilendiren konuları seçerek çocukların sahne almasını sağladıklarını anlatan Sarıoğlu, şöyle konuştu:

        "Her biri kendi marifetini ortaya koyuyor. Ellerinden geleni yaparak destek veriyorlar. Televizyonun, tabletin başından kalk demek kolay. Onların ilgi alanına girecek iyi bir alan açmak lazım. Son bir yılda 6 kez sahne aldılar. Daha önceki sahnelerimizden de deneyim kazanarak ilerliyoruz. Çocuk sayısının artmasını istiyoruz. Çocuklara olumlu geri dönüşler yapılmasını istiyoruz."

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        Çocukların ilk gösterisinde giyecekleri kostümleri kendisinin hazırladığını, daha sonra diğer velilerin desteğiyle çalışmaları genişlettiklerini dile getiren Sarıoğlu, "İlk aşamada bu tiyatro için kostümlere ben el attım. Aşağı yukarı 14 kostüm hazırladım. Dikiş bilen tek kişi bendim. Arkadaşlar çok destek oldular." dedi.

        Velilerden Hilal Bakan da evde başlayan sürecin sahne gösterilerine dönüştüğünü ifade etti.

        Velilerin belirlediği ve yazdığı senaryolarla çocukların sahne almasını sağladıklarını belirten Bakan, şöyle devam etti:

        "İlk sahne deneyimi annelere ve babalara yapıldı. Çocukların sınıflarını davet ettik. Olumlu dönüşler olunca 6 kez sahne aldık. Özellikle son oyunumuzda ciddi talep oldu. Salonumuz 170 kişilik ama 400 izleyici vardı. Okullardan tekrar talep geldi. Yüzlerce kişiye oyunlarını sergilemeleri, çocukların öz güven kazanmalarına fayda sağladı."

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        - "Herkesin beni izlemesi çok mutlu ediyor"

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Ömer Yavuz Turancı da birçok kez tiyatro izlediğini ancak sahnede oynamanın zor olduğunu dile getirdi.

        Arkadaşlarıyla sahne almanın kendisini mutlu ettiğini belirten Turancı, şunları kaydetti:

        "Tiyatro güzel, seviyorum ve hoşuma gidiyor. Önceden küçük bir gruptaydım. Sonra bu grupta oynamaya çağırdılar. Şimdi de farklı bir oyun var, onun için hazırlanacağım. İnşallah onu da yapacağım. Güzel bir şey. Kalabalık olduğunda şaşırdım. Önce yapamam, zordur dedim. Sonra ezberleyince gerisi kolay geliyor."

        Oyunculardan 10 yaşındaki Ayşe Afra Karaağaç ise sahneye çıkmadan önce heyecanlandığını ifade etti.

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        Arkadaşlarının desteğiyle heyecanını yendiğini belirten Karaağaç, "Herkesin beni izlemesi çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız da oynasın, çünkü tiyatro çok eğlenceli bir şey. Herkesin farklı konularda yeteneği vardır. Tiyatroda da yeteneği olan birileri vardır diye umuyorum." diye konuştu.

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