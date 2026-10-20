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        Malatya'da yasak ilişki baskını: 1'i ağır 3 yaralı

        Malatya'da bir kişi dini nikahlı eşini ve birlikte olduğunu düşündüğü şahsı ekmek bıçağıyla yaraladı. Çıkan arbedede şüpheli de darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Malatya'da yasak ilişki baskını: 1'i ağır 3 yaralı

        Malatya'da bir kişi dini nikahlı eşini ve birlikte olduğunu düşündüğü şahsı ekmek bıçağıyla yaraladı. Çıkan arbedede şüpheli de darp sonucu yaralandı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D. dini nikahlı eşi T.P. ile birlikte olduğunu düşündüğü Z.I.'nın ikametine gitti. Burada T.P. ile Z.I.'yı birlikte gören F.D. iki kişiye ekmek bıçağıyla saldırdı. Olayda T.P. ve Z.I. bıçak darbeleriyle, F.D. ise yaşanan arbedede darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.P. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Darp sonucu yaralanan şüpheli F.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

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        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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