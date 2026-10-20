Malatyalı şehit polis Battal Günay kabri başında dualarla anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde ailesi ve EMŞAV tarafından anılan Günay, kabri başında okunan dualarla rahmet, minnet ve şükranla yâd edildi.

1951 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Sakalıuzun Mahallesi’nde dünyaya gelen polis memuru Battal Günay, İstanbul’un Şişli ilçesi Gültepe mevkisinde yasa dışı sol terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısında ağır yaralandı. Tedavi için kaldırıldığı Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde (GATA) 20 Ekim 1980 tarihinde şehit oldu.

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