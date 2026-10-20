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        Kitaplarını yazdığı trambüste okurlarıyla buluştu

        Malatya'da kitaplarının bir bölümünü toplu taşıma araçlarında kaleme alan şair ve yazar Ramazan Öner, eserlerini bu kez kitaplarını yazdığı trambüste imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kitaplarını yazdığı trambüste okurlarıyla buluştu

        Malatya'da kitaplarının bir bölümünü toplu taşıma araçlarında kaleme alan şair ve yazar Ramazan Öner, eserlerini bu kez kitaplarını yazdığı trambüste imzaladı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesine ait trambüste düzenlenen imza gününde Öner, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve onlarla sohbet etti.

        Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul yıllarında şiir yazmaya başladığını, ilerleyen süreçte minibüs, otobüs, trambüs gibi toplu taşıma araçlarında romanlar yazdığını anlattı.

        Toplu taşıma araçlarında yazmanın zamanla kendisinde bir tutku haline geldiğini dile getiren Öner, "Toplu taşıma araçlarında yazmaktan haz duyuyordum ve ilhamım geldiğinde o koltuklarda oluyordu. Malatya'ya gelmeden önce 6 roman yazdım. Son kitabımı trambüste işe giderken yazdım. Benim için otobüsün çok farklı anlamı var. Trambüste imza günü düzenleme fikrimin nedeni, duygularımın kaleme döküldüğü yer trambüs olduğu için en anlamlısının kaleme döküldüğü yerde imza günü yapmak olmasıydı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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