Keskin ve Sadıkoğlu'ndan Malatya için ortak akıl çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları, seçimlerini tamamlayarak yeniden göreve gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının seçimlerini tamamlamasının ardından il ve ilçe oda başkanlarıyla birlikte Sadıkoğlu'nu tebrik etmek istediklerini belirtti.

Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile esnaf ve sanatkâr camiasının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

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"Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini yeni yaptı. Bütün arkadaşlarımız, il ve ilçelerdeki oda başkanlarımızla birlikte başkanımıza hayırlı olsun demeye, başarılar dilemeye geldik. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf ve sanatkâr camiasıyla her zaman iç içe olan bir kuruluş. İnşallah bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde özellikle Malatya'mız, esnafımız ve sanayicimiz için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Sayın Başkanımız da bu işleri yıllardır yapan, tecrübeli bir kardeşimiz. Yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum."

Seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra herhangi bir ayrım yapılmadan bütün kesimlere hizmet edilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, seçim sonuçlarının kurumlar arasında ayrışmaya neden olmaması gerektiğini söyledi. Keskin, "Bu bir seçimdir. Seçimden sonra oy veren, vermeyen ayrımı yoktur. Herkes bize oy vermiştir. Bizim seçimlerimizde de başkanımızın seçiminde de böyledir. Bütün Malatya, esnaf ve sanatkâr camiası, ticaretle uğraşanlar, özellikle sanayideki arkadaşlarımız başkanımıza destek vermiştir. Bundan sonra ayrım yapmadan, birlik ve beraberlik içinde Malatya için mücadele edeceğiz. Allah hepimize güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin" dedi.

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"Malatya'ya hizmet etmek, Türkiye’ye hizmet etmektir"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin yanında olacaklarını belirten Keskin, il ve ilçe oda başkanlarıyla birlikte her türlü dayanışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Keskin, yerel düzeyde yapılan çalışmaların Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün oda başkanlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın ve seçilen arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Bizim için önemli olan Malatya'ya hizmet etmektir. Malatya'ya hizmet ettiğiniz zaman Türkiye'ye hizmet etmiş olursunuz. Herkes kendi ilinde hizmet eder, bir gelişme sağlarsa Türkiye genelinde de bir gelişme sağlanmış olur."

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"Malatya yıkılmış değil, çökmüş bir şehir"

Malatya'nın deprem sonrası yaşadığı sorunlara dikkat çeken Keskin, özellikle küçük esnaf ve sanatkârların ekonomik ve yapısal sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti: "Tabii ki bu arada büyük sıkıntılarımız var. Özellikle küçük esnaf ve sanatkâr camiasında ciddi sorunlarımız bulunuyor. Malatya, yıkılmış değil, çökmüş bir şehir. Bu şehrin tekrar ayağa kalkması için hepimizin üzerine görev düşüyor."

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Keskin, depremin ardından Malatya'nın ekonomik ve sosyal yönden toparlanması için kurumlar arasında daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak görüşme önerisi

Malatya'da esnaf, tüccar ve sanayicilerin yaşadığı sorunların Ankara'da doğrudan dile getirilmesi gerektiğini ifade eden Keskin, tüm STK başkanları olarak birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Keskin, "İnşallah bir fırsat bulursak Sayın Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip Malatya'nın sorunlarını, sıkıntılarını, esnafın ve tüccarın yaşadığı problemleri anlatma imkânımız olur. Bir görüşme gerçekleştirebilirsek Malatya'nın bütün sorunlarını masaya yatırabiliriz" dedi.

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Sorunların çözümü için milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Keskin, yerelde çözülebilecek konuların öncelikle Malatya'da ele alınmasını, çözülemeyen meselelerin ise Ankara'ya taşınmasını önerdi.

"Bugüne kadar gerçek anlamda bir ortak akıl olmadı"

Malatya'da kurumlar arasında ortak hareket etme kültürünün yeterince oluşturulamadığını savunan Keskin, depremden bu yana ortak akıl çağrısında bulunduğunu söyledi.

Keskin, bu konudaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra bütün Malatya'nın sorunlarını masaya yatırıp sivil toplum örgütleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akılla çalışmak lazım. Ancak bugüne kadar gerçek anlamda bir ortak akıl olmadı. Bunu herkes biliyor. Ben depremin ilk gününden itibaren bunun peşindeyim. Bir masanın etrafında oturalım, Malatya'nın sorunlarını hep birlikte dile getirelim. Çözebildiğimizi çözelim, çözemediğimiz konular için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alalım."

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Malatya Valisi, Malatya milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının da yer alacağı geniş katılımlı bir görüşmenin yararlı olacağını ifade eden Keskin, geçmiş yıllarda benzer görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Keskin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce Başbakanlığı döneminde de Cumhurbaşkanlığı döneminde de görüştük. O dönem AK Parti Malatya milletvekillerimiz randevu alıyor, biz de gidip sorunlarımızı anlatıyorduk. Bundan sonra da aynı şekilde hareket edebiliriz" diye konuştu.

"Bütün siyasi partilerle aynı masada oturmalıyız"

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Malatya'nın sorunlarının siyasi ayrımların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Keskin, bütün siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte hareket etmeye hazır olduklarını vurguladı. Keskin, "Bundan sonra da inşallah ayrım yapmadan bütün siyasi partilerimizle beraber oturup Malatya'yı bir masaya yatıracağız. Malatya'nın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bütün oda başkanlarımız ve esnafımız adına kardeşime tekrar hayırlı olsun diyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu: "Esnafımızla kökümüz bir"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile il ve ilçelerden gelen oda başkanlarına teşekkür etti.

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Şevket Keskin'in tecrübelerinden ve görüşlerinden yararlandıklarını belirten Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Değerli Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin'e, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Ali Evren'e teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız, göreve geldiğimiz günden beri hem tecrübesinden hem vizyonundan istifade ettiğimiz, Malatya için sürekli gayret gösteren bir başkanımız. İlçelerimizden gelen oda başkanlarımız da var. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle yoğun bir katılımla bizleri ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının esnaf ve sanatkâr camiasıyla aynı ekonomik yapının parçaları olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, ticaret hayatına esnaflıkla başlayan birçok işletmenin zaman içerisinde büyüyerek sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösterdiğini anlattı. Sadıkoğlu, "Ben Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğum günden bu yana üzerimize düşen ne varsa her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Bizim imkânlarımız neyse hiçbir şekilde ayrışmadan değerlendirmeye hazırız. Zaten esnaflıkla başlamayan, esnafa kayıtlı olmayan birçok kişi zaman içerisinde ticaret ve sanayi alanında büyüyor. Bir dönem sonra ciroları büyüdükçe Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına geçebiliyorlar. Aslında kökümüz, kökenimiz hep bir" dedi.

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"Deprem sonrası Malatya’yı birlikte ayağa kaldırmalıyız"

Malatya'nın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Sadıkoğlu, esnaf, sanatkâr, tüccar ve sanayicilerin dayanışmasının önemine işaret etti. Sadıkoğlu, "Burada önemli olan Malatya'nın depremden sonraki süreçte yeniden ayağa kalkmasıdır. Biz de elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermek için mücadele edeceğiz. Yönetim kuruluma ve buraya gelen bütün oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurumların birlikte hareket etmesi ve istişare kültürünün gelişmesi durumunda Malatya'nın daha ileri noktalara ulaşabileceğini ifade eden Sadıkoğlu, ortak karar alma süreçlerine siyasi temsilcilerin de katılması gerektiğini belirtti.

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"İstişare kültürü Malatya’yı daha ileriye taşır"

Malatya'nın geleceğinde ortak hareket etmenin belirleyici olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi temsilcilerin aynı hedef doğrultusunda çalışması gerektiğini söyledi. Sadıkoğlu, "Biz bugüne kadar birlikte hareket etme kültürü ve istişare kültürü olduğunda Malatya'nın daha ileri noktalara geleceğini hep söyledik. Bunu anlatmaya da çalışıyoruz. Sayın Başkanımız da az önce ifade etti. Biz istiyoruz ki bütün sivil toplum örgütleri, esnaf ve tüccarlarla ilgili dernekler ve siyasetin en üst kademelerinde bulunan, bugüne kadar isimlerini duyduğumuz insanlar da bu istişare kültürüne ayak uydursun. Bu, Malatya adına çok kıymetli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep örneğiyle birlikte hareket etme çağrısı

Malatya'nın sorunlarının çözümünde Gaziantep'teki ortak hareket etme anlayışının örnek alınabileceğini belirten Sadıkoğlu, kurumların ayrışmadan çözüm önerileri geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Sadıkoğlu, "Birlikte hareket etmek lazım. Sayın Başkanımız dönem dönem sorunları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iletiyor. Biz de gücümüz nispetinde iletmeye çalışıyoruz. Ancak Gaziantep örneğinde olduğu gibi hep birlikte bir sinerji oluşturarak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, çözüm önerileriyle gittiğimizde sorunların çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya yönelik yaklaşımını da değerlendiren Sadıkoğlu, Erdoğan'ın kentten iletilen sorunların çözümüne gayret gösterdiğini belirtti. Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya karşı ayrı bir sempatisi var. Malatya'dan gelen problemlerin çözülmesi için de gayret gösteren bir yaklaşımı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Oy veren, vermeyen herkese hizmet edeceğiz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin geride kaldığını belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde hiçbir ayrım yapmadan bütün üyelere hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Sadıkoğlu, "İnşallah bu süreçten sonra da her türlü yanınızda olduğumuzu, sizlerle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bize oy veren, vermeyen kim varsa herkese hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Bu bir seçimdi. Tabii ki seçimlerin kendine göre dengeleri var. Bu anlamda emek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Seçim sürecindeki tutumu nedeniyle Şevket Keskin'e ayrıca teşekkür eden Sadıkoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Başkanımız da bu süreçte bir duruş gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz sizin kardeşiniz olarak, burayı kendi yeriniz olarak görmenizi istiyoruz. Her zaman emrinizde olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ziyaretinizden şeref duyduk, ayaklarınıza sağlık."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. Görüşmede gündeme getirilen ortak akıl çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte görüşme önerisi kapsamında, önümüzdeki dönemde Malatya'nın esnaf, ticaret, sanayi ve deprem sonrası yeniden yapılanma sorunlarının ilgili kurumlarla ele alınması temennisi dile getirildi.