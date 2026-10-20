Büyükşehir'den yılda 20 bin fidan ve 50 bin metrekare rulo çim üretimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu korumak ve yeşil alanları artırmak amacıyla kendi fidan ve rulo çim üretimini sürdürüyor. Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi’nde bulunan 300 bin metrekarelik üretim merkezinde yılda 20 bin fidan ve 50 bin metrekare rulo çim yetiştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üretim merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürütülen park, bahçe, peyzaj ve yol düzenleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan fidan ve rulo çimleri kendi imkânlarıyla üretiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi’nde işletilen Fidan Bakım ve Üretim Merkezi’nde, 300 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarla hem üretim kapasitesi artırılıyor hem de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

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Yıllık 20 bin fidan ve 50 bin metrekare rulo çim üretiminin gerçekleştirildiği merkezde, çalı türleri ve farklı peyzaj bitkileri de yetiştiriliyor. Üretilen bitkiler, Malatya genelindeki park, bahçe, cadde ve yol akslarında gerçekleştirilen yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriliyor.

Fuzuli Caddesi’ndeki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yürütürken mevcut yeşil dokunun korunmasına da özen gösteriyor. Çalışmalar kapsamında yerinden alınması gereken ve taşınması mümkün olan ağaçlar, kesilmek yerine kökleriyle birlikte sökülerek Fidan Bakım ve Üretim Merkezi’ne naklediliyor. Burada bakıma alınan ağaçlar, yeniden kök salıp gelişimlerini sürdürmelerinin ardından şehrin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlarda değerlendiriliyor.

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Bu uygulamanın örneklerinden biri de Fuzuli Caddesi’nde gerçekleştirildi. Yol genişletme çalışmaları kapsamında caddeden alınarak fidanlığa taşınan ağaçların yaklaşık yüzde 80’i yeniden yeşerdi. Böylece şehir içindeki düzenlemeler sırasında ağaçların korunması ve yeniden kente kazandırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

"Malatya’yı yenilerken yeşil dokumuzu da koruyoruz"

Fidan Bakım ve Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak ve geleceğin şehrini inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Er, kentsel dönüşüm ve yol düzenlemeleriyle birlikte şehrin doğal dokusunun korunmasına da önem verdiklerini ifade etti.

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Şehir genelinde dar cadde ve sokakların genişletildiğini kaydeden Er, bu çalışmalar sırasında ağaçların korunması için hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Ağaçları kesmek yerine kökleriyle birlikte taşıyarak yaşatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Er, fidanlıkta bakıma alınan ve gelişimini sürdüren ağaçların daha sonra şehrin farklı noktalarında yeniden toprakla buluşturulacağını dile getirdi.

Hem yeşil alanlar artırılıyor hem kamu kaynakları korunuyor

Büyükşehir Belediyesi, fidan ve rulo çim üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek peyzaj çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve uygulamaları daha hızlı tamamlamayı amaçlıyor.

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Üretim merkezinde yetiştirilen fidanlar, çalılar ve rulo çimler, Malatya’nın farklı noktalarında yürütülen yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlıyor. Ağaçların taşınarak yeniden değerlendirilmesiyle mevcut yeşil varlığın korunması, üretimin belediye imkânlarıyla gerçekleştirilmesiyle de kaynakların verimli kullanılması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden yapılanma sürecinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşil alan yatırımlarını da sürdürerek daha yaşanabilir ve yeşil bir Malatya için çalışmalarına devam ediyor.