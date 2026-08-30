73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

Darende Güreş Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya, 23 ilden 88'i başpehlivan 415 güreşçi katıldı.

Başpehlivanlık müsabakasında Feyzullah Aktürk ile Ruşen Arda Güler karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Aktürk, müsabakanın ardından AA muhabirine, Darende'de karakucak güreşlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Darende ve Malatya'yı çok sevdiğini belirten Aktürk, "Darende halkı karakucak güreşlerini çok seviyor. Biz de burayı çok seviyoruz. Benim bir tarafım Malatya'ya dayanıyor, Malatya'nın benim için ayrı bir yeri var. Burada şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

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Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Türkiye'nin önemli güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bozkurt, Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve çok sayıda pehlivan yetiştirildiğini kaydetti.

Organizasyonda güreş ağalığına ise iş insanı Hamit Kubat seçildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere, ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.