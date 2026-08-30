Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
        73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

        Darende Güreş Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya, 23 ilden 88'i başpehlivan 415 güreşçi katıldı.

        Başpehlivanlık müsabakasında Feyzullah Aktürk ile Ruşen Arda Güler karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Feyzullah Aktürk, 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

        Aktürk, müsabakanın ardından AA muhabirine, Darende'de karakucak güreşlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

        Darende ve Malatya'yı çok sevdiğini belirten Aktürk, "Darende halkı karakucak güreşlerini çok seviyor. Biz de burayı çok seviyoruz. Benim bir tarafım Malatya'ya dayanıyor, Malatya'nın benim için ayrı bir yeri var. Burada şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

        REKLAM

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Türkiye'nin önemli güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Bozkurt, Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve çok sayıda pehlivan yetiştirildiğini kaydetti.

        Organizasyonda güreş ağalığına ise iş insanı Hamit Kubat seçildi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere, ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Kuluncak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Kuluncak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Malatya'da ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı
        Malatya'da ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı
        Yağmur, Darende lezzetlerinin tadını bozmadı
        Yağmur, Darende lezzetlerinin tadını bozmadı
        Malatya'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor
        Malatya'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor
        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi
        Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi