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        Bakan Işıkhan, Malatya'da MÜSİAD Gala Yemeği'nde konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş dünyasının paydaşları olarak ortak hedefimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde sürdürdüğümüz kalkınma hamlelerini başarıya ulaştırmaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Bakan Işıkhan, Malatya'da MÜSİAD Gala Yemeği'nde konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş dünyasının paydaşları olarak ortak hedefimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde sürdürdüğümüz kalkınma hamlelerini başarıya ulaştırmaktır." dedi.

        Bakan Işıkhan, kentteki bir otelde düzenlenen 112. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Gala Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Özellikle, bölge coğrafyamızın maruz kaldığı kaos, zulüm, akıtılan kan ve gözyaşı düşünüldüğünde, barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olan Türkiye'nin sahip olduğu hem maddi hem de manevi kapasite büyük önem arz etmektedir. Çalışma hayatı başta olmak üzere iç cephemizi sağlam tutacak her alanda el ele vermeye, ortak akılla hareket etmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. İş dünyasının paydaşları olarak ortak hedefimiz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde sürdürdüğümüz kalkınma hamlelerini başarıya ulaştırmaktır."

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik büyüme ve iş gücü göstergelerinde önemli gelişmeler kaydetmeyi sürdürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, son yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen ekonomi ve istihdamın artarak büyüdüğünü ifade etti.

        Malatya'da da istihdam rakamlarının artış gösterdiğini dile getiren Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Tarih boyunca ticaret yollarının kavşak noktalarından biri olan bu kadim şehir, bugün de emeği, alın terini ve üretimi önceleyen anlayışıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Asrın felaketinin en ağır şekilde etkilediği illerimizden biri olmasına rağmen Malatya'nın yeniden ayağa kalkma iradesi, üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen iş insanlarımızın azmi ve hemşehrilerimizin güçlü dayanışması hepimiz için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Devletimiz ile milletimizin omuz omuza verdiği bu süreçte, Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşacağına ve çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine yürekten inanıyorum."

        - Malatya'daki yatırımlar

        Deprem bölgesinde şehirleşmeden çalışma hayatına kadar birçok alanda yaraları sardıklarını belirten Işıkhan, şehirleri daha da geliştirmek adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

        "Malatya'nın da içinde yer aldığı TR-B1 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 46,8, iş gücüne katılım oranı yüzde 52 seviyesindedir. Malatya'da istihdamın yüzde 53,5'i hizmetler, yüzde 34,2'si sanayi ve yüzde 12,3'ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne kadar toplam 188 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. İstihdamın niteliğini artırmak amacıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programlarından bugüne kadar 90 bin 757 vatandaşımız yararlanmıştır. Bunların 36 bin 623'ü mesleki eğitim kurslarına, 47 bin 405'i ise işbaşı eğitim programlarına katılmıştır. Özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalarımız kapsamında iş kulübü hizmetlerimizden 4 bin 678 vatandaşımız faydalanmış, Toplum Yararına Programlar kapsamında ise bugüne kadar 58 bin 606 kişiye geçici gelir desteği sağlanmıştır."

        Bakan Işıkhan, depremler sonrası Malatya'da da iş hayatına önemli destekler sağladıklarını belirtti.

        Bölgeye destek vermeye devam edeceklerini anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar kısa çalışma ödeneği kapsamında 52 bin 87 vatandaşımıza 440 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Deprem sonrasında yalnızca Malatya'da 14 bin 132 vatandaşımıza 126 milyon lirayı aşan kısa çalışma ödeneği desteği sağladık. Yine işsizlik ödeneği kapsamında, 84 bin 380 vatandaşımıza yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira ödeme yaptık. Sosyal güvenlik alanında da önemli bir gelişme kaydettik. Malatya'da 2002 yılında 110 bin 644 olan aktif sigortalı sayısı, 2026 yılı mart ayı itibarıyla 227 bin 31'e yükselmiş, böylece son 24 yılda yüzde 105'in üzerinde artış sağlanmıştır. İlimizde bugüne kadar faaliyet gösteren iş yerlerimiz için sağladığımız teşviklerden bugüne kadar 52 bin 994 iş yeri yararlanmış, verilen destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı aşmıştır."

        Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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